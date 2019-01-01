السد وهينجين سبورت: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة السد القطري أمام هينجين سبورت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة في قطر

السد 0 × 0 هينجين سبورت

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / كريستوفر بيويني / ويليامز بينتاو / أنتوني كاي / جاك نييكيني / برونو هيانيم / ميجيل كايارا / يوريس جوريندياوي / كيفين تيين / دوس سانتوس كامارجو

هينجين سبورت: يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من روكي نييكيني / سوزا فيليلا / جوردان دينيت / روي كايارا / إيميل بيروني / جوزيف أثالي / سيدريك سانسوت / جوردي جوني / أمي روييني / بيرتراند كاي / جيفرسون داهيتي

البدلاء / حامد اسماعيل / ياسر أبو بكر / مصطفي طارق مشغل / فيصل محمد أزادي / حسن الهيدوس / على أسد / هاشم على عبداللطيف / طارق سلمان / مشعل برشم / حسين على بهزاد / رامي سهيل علي / يوسف عبدالله

يبدأ المدرب شابي هيرنانديز بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / وو يانج جونج / بوعلام خوخي / عبدالكريم حسن / سالم الهاجري / جابي / نام تاي هي / أكرم عفيف / عبدالعزيز الأنصاري / بغداد بونجاح

تشكيل الفريقين:

أما هينجين سبورت سيشارك بصفته بطل أوقيانوسيا، وهذه هي المشاركة الأولى له في التاريخ ببطولة كأس العالم للأندية، وبشكل عام فقد اعتاد المتابعون على أن يكون ممثل أوقيانوسيا في أغلب الأحيان فريق نيوزيلندي، لكن هذه المرة هينجين غيّر العرف السائد.

السد يشارك في هذه البطولة كممثل عن الدولة المستضيفة قطر، باعتباره حامل للقب الدوري القطري، والذي حصده العام الماضي بعد منافسة شرسة مع الدحيل، لكن كتيبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا أمنت اللقب إلى خزائن الزعيم القطري.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة السد القطري أمام هينجين سبورت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة في قطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./