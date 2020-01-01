الصدمة الثالثة .. السد يفقد حسن الهيدوس لـ3 أشهر

اللاعب الثالث الذي يغيب طويلًا عن الفريق القطري

أعلن السد القطري تعرض نجمه حسن الهيدوس لكسر في أعلى الساق سيُبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا، ذلك خلال مواجهة سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا .

اللاعب القطري تألق بشكل لافت وسجل هدفين من ثلاثية فريقه خلال المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد وانتهت لصالح السد بثلاثة أهداف دون رد، وقد اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأفضل لاعب في اللقاء.

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وأعلن السد ذلك الخبر السيئ لجماهيره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إذ نشر تغريدة جاء فيها " كسر بسيط في أعلى الساق يبعد حسن الهيدوس عن الزعيم لثلاثة شهور قادمة".

ويُعد الهيدوس ثالث لاعب يتعرض لإصابة صعبة هذا الموسم في السد، إذ سبقه الثنائي سالم الهاجري وعلي أسد وقد أجريا عملية جراحية لعلاج قطع في وتر أكيلس مما أنهى موسمهما مع الفريق.

ويتصدر السد مجموعته الرابعة في دوري أبطال آسيا بجانب النصر السعودي ويمتلك كل منهما 4 نقاط، ويُطاردهما سباهان الإيراني بـ3 نقاط ويتذيل العين الإماراتي الترتيب دون أي نقاط.