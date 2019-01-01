دوري أبطال آسيا

على غير عادته - رد فعل غريب من تشافي بعد رفض احتساب ضربة جزاء للسد

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اختبار أول ناجح للإسباني في مسيرته التدريبية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خاض الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أول اختبار له كمدرب مع الزعيم في لقاء الدحيل، على ملعب عبد الله بن خليفة.

الكلاسيكو القطري انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

مع اللحظات الأخيرة من المباراة، طالبت كتيبة الإسباني باحتساب ضربة جزاء لصالحها، إثر ملامسة بسام الراوي؛ مدافع الدحيل، للكرة بيده داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم اللقاء، رفض الاستجابة لمطالبهم.

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وانفعل تشافي، على غير عادته، في هذه اللقطة، ثم قام بركل زجاجات المياة الموجودة حول الملعب، لينخلع حذائه من القدم اليمنى أثناء ركل الزجاجات، ويخرج من الملعب حافي القدم.

يذكر أن تشافي يقود الزعيم فنيًا بعدما أعلن اعتزاله بنهاية الموسم المنقضي، خلفًا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يستضيف السد الدحيل في لقاء الإياب، على ملعب جاسم بن حمد، في 13 من الشهر الجاري.

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