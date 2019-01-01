تشافي يكشف سر السعادة الخاصة بالفوز أمام الأهلي

الزعيم حقق فوزًا صعبًا الليلة بعد وداع دوري أبطال آسيا

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، عن سعادته البالغة بالفوز أمام الأهلي، موضحًا أن لاعبيه ظهر عليهم الإرهاق في شوط المباراة الثاني.

الزعيم حقق الفوز أمام الأهلي اليوم السبت، بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر. (طالع تقرير المباراة)

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، في الشوط الأول قدمنا أداءً جيدًا وتقدمنا بهدفين، لكن في الشوط الثاني تأثر اللاعبون بالإرهاق بعد مواجهة الهلال السعودي في دوري الأبطال، بجانب أن اللاعبين اطمأنوا لتسجيل هدفين، لكن الأهلي عاد وقلص الفارق".

وأضاف: "الأهلي لعب جيدًا في الشوط الثاني، وأنا سعيد بالفوز بعد مباراة قوية، خاصةً وأن الموسم السابق الأهلي فاز علينا بعد الخروج من دوري الأبطال، ولذلك سعيد جدًا بهذا الانتصار".

الإسباني تابع: "لدينا بعض اللاعبين يحتاجون للراحة، لكن ليس هناك متسع من الوقت، منهم بغداد بونجاح، هو لاعب مهم لنا، وسأسعى لإراحته ربما في كأس الخليج، فلدينا مباراتين أمام الدحيل وقطر وعلينا الاستعداد لهما جيدًا".

وبسؤاله عن سبب غياب نام تاي هي، أوضح: "كان مريضًا وليس مصابًا، ولم نستطع الدفع به".

يذكر أن الفوز رفع رصيد السد إلى النقطة 15 ليرتقي إلى المركز الثالث، ولا تزال له مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة العاشرة في المركز السابع بجدول الترتيب.