تشافي: عانينا أمام الوكرة من قبل ولقاء الغرافة هو الأفضل لنا

السد حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الغرافة بنتيجة 5-1

يرى الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أنه رغم أفضلية فريقه على الورق أمام الوكرة إلا أنه يعلم أنه سيكون لقاءً صعبًا.

الزعيم يلاقي الوكرة اليوم الخميس، على استاد سعود بن عبد الرحمن، ضمن الجولة الـ12 من دوري نجوم قطر.

وقال تشافي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "اللقاء سيكون صعبًا للغاية، فقد عانينا أمام الوكرة في لقاء الدور الأول، ونعلم أنه فريق قوي للغاية ولديه مدرب مميز يعمل جيدًا ويعرف لاعبيه بشكل مميز".

وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان سيعود سيبايوس للعب مع الوكرة أما لا، لكن بقية لاعبي الخصم على أعلى مستوى، وعلى الورق فقط نحن مرشحون للفوز، فقد عدنا من فوز كبير على الغرافة في لقاء هو الأفضل لنا هذا الموسم، لكن عملنا بالملعب هو ما سيحدد النتيجة أمام الوكرة".

جوارديولا وباتيستوتا وماندجوكيتش - الدوري القطري مُستقطب مخضرمي أوروبا

عن غيابات فريقه باللقاء: "الجميع مستعد باستثناء ثلاثي المنتخب الأوليمبي، فالكل متحمس للمباراة وللدخول في التشكيل الأساسي، وأجواء المران رائعة، وسأعمل على اختيار الأنسب".

بسؤاله عن صفقات فريقه الشتوية: "حتى هذه اللحظة لا أعلم أي شيء عن التعاقدات، أعمل فقط مع اللاعبين المتواجدين حاليًا، هي مجموعة قوية ستنافس على كافة البطولات، وهدفنا الفوز دائمًا".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الوكرة في المركز التاسع بـ12 نقطة.

وحققت كتيبة تشافي الفوز في المباراة الأخيرة لها بالدوري أمام الغرافة بخماسية مقابل هدف وحيد، بينما تلقى الوكرة الهزيمة أمام الريان بهدف وحيد.