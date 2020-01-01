علي أسد يجري جراحة وتر أكيلس

لاعب السد أصيب قبل مواجهة النصر السعودي

خضع علي أسد؛ لاعب وسط السد القطري، اليوم الأربعاء، لعملية جراحة بعدما تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس.

اللاعب كان قد أصيب خلال المران الختامي للزعيم، استعدادًا لمواجهة النصر السعودي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يغيب أسد عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأكثر، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي، يعود بعدها تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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رفاق أسد كانوا قد عادوا من المملكة السعودي بالتعادل الإيجابي أمام العالمي بهدفين لكل منهما، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

بهذا التعادل اقتسم النصر والسد وصافة المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة بفارق نقطتين عن سباهان أصفهان الإيراني صاحب الصدارة.

ويستعد السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز حاليًا لمواجهة قطر، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب سحيم بن حمد، في ربع نهائي كأس نجوم قطر.

يذكر أن أسد صاحب الـ27 عامًا شارك الموسم الجاري في 12 مباراة بدوري نجوم قطر وكأس العالم للأندية، سجل خلالها هدف وحيد.