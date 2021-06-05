السد القطري يوجه صفعة قوية للنصر والهلال في الانتقالات

هل ينجح السد في خطف الصفقة من فم النصر والهلال؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي السد القطري، يسعى لحسم التعاقد مع أحد أهداف ناديي الهلال والنصر السعوديان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بالدخول في مفاوضات للحصول على خدماته.

ويحاول ناديي الهلال والنصر التعاقد مع اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا، لاعب جيانجسو الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أصبح حرًا منذ الشتاء الماضي.

وأشارت قنوات "الكأس" القطرية إلى أن نادي السد القطري دخل في مفاوضات مع البرازيلي أليكس تيشيرا لاعب نادي جيانجسو الصيني، من أجل الحصول على خدماته.

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ومن جانبها أكدت صحيفة "XW" الصينية على أن تيشيرا سينضم إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه جيانجسو الصيني.

وعلى جانب آخر، كان الهلال قريبًا من التعاقد مع تيشيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتعطل الصفقة، بسبب الخلاف على المقابل المادي.

مصادر خاصة للكاس: نادي #السد يفاوض البرازيلي اليكس #تيكسيرا لاعب نادي #جيانغسو الصيني — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 5, 2021

ومن المنتظر أن يحدد تيشيرا وجهته المقبلة خلال الأيام القادمة، في ظل امتلاكه العديد من العروض العربية، بالإضافة إلى عروض تركية وأخرى برازيلية.