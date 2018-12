السد القطري يجدد عقد بغداد بونجاح حتى 2024

أعلن نادي السد القطري، عن تمديد عقد الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الفريق، ليستمر مع الفريق، ويغلق ملف الرحيل عنه.

بغداد بونجاح انضم لنادي السد قادمًا من النجم الساحلي التونسي، في صيف 2015 ليصبح واحدًا من أهم عناصر الفريق القطري.

السد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد بونجاح حتى عام 2024.

OFFICIAL: Baghdad Bounedjah has signed a new contract with #AlSadd lasting until 2024pic.twitter.com/Ebp7cWr78g — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 28, 2018