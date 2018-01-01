السد القطري يجدد عقد بغداد بونجاح حتى 2024

الفريق القطري يجدد عقد المهاجم الجزائري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي السد القطري، عن تمديد عقد الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الفريق، ليستمر مع الفريق، ويغلق ملف الرحيل عنه.

بغداد بونجاح انضم لنادي السد قادمًا من النجم الساحلي التونسي، في صيف 2015 ليصبح واحدًا من أهم عناصر الفريق القطري.

السد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد عقد بونجاح حتى عام 2024.

OFFICIAL: Baghdad Bounedjah has signed a new contract with #AlSadd lasting until 2024pic.twitter.com/Ebp7cWr78g — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 28, 2018

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى مفاوضات بعض الأندية مع نادي السد، من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، ليتم تجديد عقد اللاعب.

المهاجم الجزائري سجل خلال 13 مباراة 26 هدفًا بالدوري القطري، وصنع 5 أهداف لزملاءه.

وكان عقد بونجاح القديم ينص على شرط جزائي يصل إلى 12 مليون يورو، الأمر الذي جعل بعض الأندية تفكر في فسخ العقد والحصول على خدماته.