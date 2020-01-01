السد يقترب من ضم نجم آرسنال السابق

لاعب فياريال الحالي متاح بالمجان

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سانتي كاثورلا لاعب فياريال بات قريبًا من اللعب لفريق السد القطري في الموسم القادم.

نجم آرسنال السابق كان قد مدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الماضي لفترة بسيطة ليتمكن من إنهاء الموسم مع فياريال، وقد أعلن النادي عدم تجديد العقد للموسم الجديد.

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الصحيفة أوضحت أن إدارة السد وبعد توصية من المدرب الإسباني تشافي قدمت عرضًا لصاحب الـ35 عامًا بتوقيع عقد لمدة عامين مقابل راتب سنوي مغرٍ، وهو ما يجعل العرض الخليجي مفضلًا على عروض أخرى من إسبانيا وأمريكا.

المصادر الصحفية تتحدث عن سعي تشافي لضم أفضل النجوم لناديه القطري، وقد تحدثت عدة مصادر عن محاولته ضم ديفيد سيلفا وبيدرو بعد انتهاء عقديهما ورحيلهما عن صفوف مانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.

يُشار إلى أن السد كان قد أعلن مؤخرًا نهاية رحلة نجم الوسط الإسباني جابي معه، إذ رحل عن صفوفه بنهاية عقده الذي وقعه قبل عامين.