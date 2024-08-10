على طريقة بويول ورونالدينيو .. السد يكرم هدافه السابق وبغداد بونجاح يرد بقسوة!

بداية رائعة لبونجاح مع الشمال..

إذا عدنا للوراء 14 عامًا، واتجهنا نحو ملعب كامب نو، فإننا سنشاهد لقطة تاريخية لا تُنسى، عندما احتفل برشلونة بفوزه بلقب كأس جوهان جامبر، على حساب ميلان بركلات الترجيح، تحت أنظار 100 ألف مشجع، لم ينسوا نجمهم البرازيلي السابق رونالدينيو، ليذهب إليه قائد برشلونة، كارليس بويول، ويمنحه الكأس، ليقف رونالدينيو بقميصه ميلان بجانب لاعبي البرسا أثناء التقاط الصورة التذكارية باللقب.

وبالانتقال إلى ملعب أحمد بن علي، مساء اليوم (السبت)، فإننا سنشاهد لقطة مشابهة، قدمها لاعبو السد، الذين حرصوا على اصطحاب زميلهم السابق، الجزائري بغداد بونجاح، لالتقاط صورة الفريق قبل انطلاق مباراتهما في الجولة الأولى من مسابقة الدوري القطري، موسم 2024-2025.

ولكن، رغم الأجواء الودية قبل المباراة، إلا أن بونجاح انفجر أمام السد، وسجل هدفين في شباكه، في أولى مباراة يرتدي فيها قميص الشمال، فيما رفض اللاعب الاحتفال، احترامًا لفريقه السابق.

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وقضى بغداد بونجاح 9 سنوات في صفوف السد، سجل خلالها 204 هدف و60 تمريرة حاسمة في 232 مباراة رسمية بقميص الزعيم القطري، ورحل عن ناديه متوجًا بثنائية الدوري وكأس الأمير، قبل أن ينتقل إلى صفوف الشمال، بعقد لمدة موسمين، حتى يونيو 2026.

وبهدفيه في مرمى السد، رفع بغداد بونجاح رصيده إلى 152 هدف في مسابقة الدوري القطري، موقعًا على أفضل بداية ممكنة مع فريقه الجديد.