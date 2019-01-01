مدرب الريان: تجنب الأخطاء كان سر انتصارنا على السد

مدرب الريان دييجو أجيري يتحدث بعد الفوز العريض لفريقه على السد في دوري نجوم قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب دييجو أجيري المدير الفني للريان عن سعادته البالغة بالفوز على "أفضل فريق" في قطر، ذلك بعد الفوز على السد في سابع جولات دوري نجوم قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتلقى السد أول خسارة له في دوري نجوم قطر هذا الموسم، وقد أتت بعد أيام قليلة من سقوطه الهائل أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 4-1 وخروجه تقريبًا من نصف نهائي البطولة.

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أجيري أوضح أن السبب الأول لانتصار الريان كان عدم ارتكابه للأخطاء خلال المباراة، مضيفًا "حققنا انتصارًا ثمينًا على أفضل فريق في قطر، كانت مباراة جميلة جدًا ومفتوحة من الفريقين".

"الريان قدم عرضًا مميزًا ولم يرتكب أي أخطاء، وهذا سبب الفوز من وجهة نظري. علينا العمل بشكل أكبر في الفترة القادمة لمواصلة الانتصارات وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط".

وأتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وإراحة اللاعبين والاستعداد للمباريات المقبلة.