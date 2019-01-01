رجل رئع - رجل مخيب | السد × الدحيل

الأفضل والأسوأ في لقاء الحسم الآسيوي بين عملاقي قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح السد في حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وكذلك في كأس العالم للأندية بعد انتصاره على الدحيل 3-1 في مباراة ملعب حمد بن جاسم بنادي السد، بعدما كان قد تعادل خارج ملعبه في ذهاب ثمن النهائي 1-1.

وشهد اللقاء أداءً مميزًا من بعض اللاعبين ومخيبًا من البعض الآخر، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ...

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رجل رائع | بغداد بونجاح - السد

تألق العديد من نجوم السد خلال المباراة، بدءً بحارس المرمى سعد الشيب الذي أنقذ فرصة الدحيل الخطيرة بداية اللقاء ولو سُجلت لاختلف السيناريو بالكامل ربما، مرورًا بأكرم عفيف وتي ها نام وحسن الهيدوس، ونهاية بالبديل خورخي بوعلام، لكن المهاجم الجزائري نجح في خطف لقب الرجل الرائع.

بونجاح لم يكتف بدور المهاجم المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي ينتظر التمريرات والفرص، بل ملأ منطقة جزاء الدحيل حركة ونشاطًا وكان خطيرًا ومزعجًا للغاية، وقد صنع هدف فريقه الأول في توقيت مناسب وصنع أكثر من فرصة رائعة خاصة تمريرته الحريرية لسالم الهاجري، وفي النهاية حرمه القائم من هدف مؤكد.

رجل مخيب | إدميلسون - الدحيل

لم يظهر هجوم الدحيل بالمستوى المأمول، وغاب خط الوسط جل لحظات اللقاء، وظهر بسام الراوي خجولًا للغاية في التدخلات الدفاعية والرقابة داخل منطقة الجزاء، لكن الجناح البرازيلي كان المخيب الأكبر لأنه النجم الأبرز والأمل الأهم.

جماهير الدحيل كانت تعتمد كثيرًا على إدميلسون لصناعة الفارق اليوم بم يمتلكه من مهارة وسرعة ولمسة أخيرة ممتازة، لكنه لم يظهر أبدًا خلال الشوط الأول وفي الثاني ورغم إحرازه لهدف فريقه الوحيد إلا أنه فقد الكرة كثيرًا وخسر جل المواجهات المباشرة وغلبت عليه العصبية ليكون نقطة ضعف واضحة للدحيل.