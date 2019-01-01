تشافي: الدحيل من أفضل الفريق في الشرق الأوسط لكنني كنت متفائلًا بالفوز

الإسباني ينجح في مهمته الأولى مع السد بالوصول إلى دور الـ8 بالبطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أنه كان يشعر بحالة من التفاؤل قبل مواجهة الدحيل، معربًا عن سعادته بفهم اللاعبين لفلسفته في الملعب.

الزعيم أقصى خصمه القطري بعدما تغلب عليه اليوم الثلاثاء في الإياب بثلاثية مقابل هدف وحيد، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل السد إلى دور الـ8. (طالع تقرير المباراة)

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بالتأهل وبتحقيق الفوز على أحد أفضل الفرق بقطر والشرق الأوسط، وسعيد كذلك بتطور اللاعبين وتفهمهم لطريقة اللعب الجديدة ولفلسفتي بالملعب".

وأضاف: "نعم علينا أن نعترف أننا في لقاء الذهاب كنا أفضل من لقاء الليلة، الذي عانينا به بالشوط الثاني، خاصةً أننا أضعنا عديد الفرص وكان بإمكاننا تسجيل الكثير من الأهداف".

الإسباني تابع: "عليّ أن أخبركم أنني كنت أشعر بحالة من التفاؤل بفوزنا بالمباراة قبل بدايتها، وهذه الحالة انتابتني من رغبة اللاعبين الكبيرة في تحقيق الفوز وما قدموه في لقاء الذهاب".

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بسؤاله عن الضغوطات التي يشعر بها في بداية مسيرته التدريبية، علق: "ليس عليّ أي ضغوطات، أنا أريد النجاح ولا زلت في بداية طريقي، وهدفي المساعدة في تطور اللاعبين من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات".

واختتم حول مواجهة النصر السعودي في دور الـ8: "ستكون مواجهة صعبة للغاية، النصر فريق قوي وتابعته في مباراته الأخيرة، لكننا هدفنا الوصول إلى نصف النهائي، والآن لا نفطر سوى في كأس السوبر وسنقضي الليلة في الاحتفال بالتأهل".

يذكر أن الزعيم بلاقي العالمي في دور الـ8 في يوم 26 من أغسطس الجاري، على أن يُقام الإياب في 16 من سبتمبر المقبل.