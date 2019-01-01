تشافي: راضٍ عما قدمناه أمام الدحيل وكنا نستحق الفوز

المدرب الإسباني يثني على لاعبيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، بما قدمه فريقه خلال الكلاسيكو أمام الدحيل، مؤكدًا أن الزعيم كان الأقرب للفوز.

الكلاسيكو القطري انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توليت المسؤولية الفنية منذ ثلاثة أسابيع فقط، وأشعر بحالة من الرضا الآن عما قدمناه خلال اللقاء، كنا الأفضل وكان بإمكاننا الخروج بالفوز، لكننا لم نستغل الفرص بشكل جيد".

وأضاف: "التعادل ليس سيئًا، خاصة وأننا سجلنا هفًا خارج أرضنا، كنا نستحق الأفضل، لكن ما يجعلني راضيًا هو أداء اللاعبين في اللقاء".

على غير عادته - رد فعل غريب من تشافي بعد رفض احتساب ضربة جزاء للسد

عن انفعاله لعدم احتساب ضربة جزاء لفريقه في اللحظات الأخيرة، علق: "الأخطاء جزء من كرة القدم، لا أحب الحديث عن التحكيم، من وجهة نظري هي ضربة جزاء صحيحة لنا، لكنها كانت صعبة على الحكم أن يحتسبها في الدقيقة الأخيرة".

بسؤاله عن استبعاد خورخي بوعلام من المباراة، أوضح: "هو لاعب مهم، ومن أفضل اللاعبين في قطر، لكنه وصل متأخرًا إلى المعسكر ولم يتدرب كثيرًا، بجانب أننا لم نحتاجه اليوم في ظل الأداء الجيد للاعبين, وسيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة".

بشأن شعوره عقب أول لقاء له كمدرب: "أشعر بشعور جيد للغاية لقيادتي للسد، اللاعبون كانوا الأفضل وأظهروا رغبة قوية للفوز، خيبة أملي الوحيدة هي عدم تحقيق الفوز".

واختتم المدرب الإسباني: "فخور بما قدمناه اليوم، وسنفكر من الآن في لقاء الإياب".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.