فوز +90 - السد يعبر الخور بصعوبة

حقق السد فوزًا صعبًا ومهمًا أمام الخور بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأخير، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بدوري نجوم قطر.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الوحيد مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة تياجو بيزيرا وسط ارتباك لدفاعات الزعيم.

كتيبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عادت وأدركت التعادل في الدقيقة 30 بطريقة أكثر من رائعة من الكوري الجنوبي نام تاي.

وخطف أكرم عفيف هدف الفوز للسد في الدقيقة 6+90 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما شتت حارس الخور عرضية من ركلة حرة، لكن الكرة وصلت إلى عفيف، ليردها في الشباك.

الفوز رفع رصيد السد إلى النقطة 24 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الريان؛ صاحب الوصافة، وست نقاط عن الدحيل؛ المنفرد بالصدارة.

أما الخور فيعاني في المركز العاشر برصيد تسع نقاط، حيث لم يحقق سوى انتصارين منذ بداية الموسم، وثلاثة تعادلات، وخسر سبعة لقاءات أخرى.