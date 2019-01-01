خاص جول - استثناء لأكرم عفيف في حفل الأفضل بآسيا 2019

الاتحاد الآسيوي يقبل طلب نظيره القطري بشأن لاعب السد

كشف علي الصلات المنسق الإعلامي للمنتخبات الوطنية القطرية، عن موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب تقدم به الاتحاد القطري لاستثناء لاعب العنابي أكرم عفيف من شرط تواجده في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المقر إقامته غدًا الإثنين في مقر الاتحاد

القاري في العاصمة الماليزية كولالمبور، باعتباره مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في القارة للعام الحالي 2019.

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ويأتي ذلك بسب ارتباط اللاعب بالمشاركة مع المنتخب القطري في منافسات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج، المقامة حاليًا في الدوحة، حيث يتزامن موعد الحفل مع مواجهة العنابي ونظيره الإماراتي في ختام منافسات الدور الأول.

وسيتواجد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ممثلًا عن الاتحاد القطري في حفل الاتحاد الآسيوي وكذلك ممثلين عن نادي السد.

وأكد الصلات أن المخاطبات كانت قد جرت مؤخرًا بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري بهذا الخصوص، مقدرًا عاليًا التعاون الذي أبداه الاتحاد الآسيوي في عدم استبعاد ترشيح اللاعب أكرم عفيف من نيل جائزة الأفضل في القارة، بسبب عدم تمكنه من حضور الحفل كأحد شروط التتويج بالجائزة