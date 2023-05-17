بين السخرية ومطالب إيقافه .. أحمد حجازي تحت مقصلة الجمهور عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

مدافع الاتحاد عاش ليلة قاسية بالأمس والتهديدات بالإيقاف تلاحقه

يعد المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، أحد أكثر المتضررين على المستوى الفردي من كلاسيكو الهلال بالأمس، إذ وقع بعده تحت مقصلة الجماهير.

الكلاسيكو انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، إذ أحرز الزعيم هدفه الثاني في الوقت القاتل 4+90، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

في البداية، سخر جمهور الزعيم من حجازي في لقطة الهدف القاتل تحديدًا، إذ أخرج تسديدة البرازيلي ميشايل ديلجادو برأسه من داخل الشباك، لكن الكرة قد تخطت خط المرمى واحتسبها الحكم هدفًا صحيحًا.

وهناك سخر جمهور الزعيم منه، فكتب أحدهم: "أسطورة يا حجازي ما قصرت معنا"، وعلق آخر: "تطور هائل"، فيما كتب ثالث: "حجازي كان يدخل الكورة بالمرمى والحين أبشركم تطور وصار يدخل هو وياها"، في إشارة لإحرازه هدف فوز الهلال بالخطأ في مرماه في كلاسيكو نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في أواخر أبريل الماضي.

أما المشكلة الأكبر فكانت في اشتباكه مع لاعبي الزعيم عقب هدف ميشايل، إذ تطور الموقف لاعتداء بالأيدي بينه وبين الثنائي ياسر الشهراني والنيجيري أوديون إيجالو، لتبدأ المطالب تنهال على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل إيقافه.

ودعم الجمهور المنافس موقفه هنا كون القناة الناقلة "SSC" قامت بنقل الاشتباكات عبر شاشات التليفزيون، في ظل عدم اعتماد اللجنة على أي فيديوهات غير رسمية.

يذكر أن التعادل قلص الفارق بين الاتحاد والنصر لثلاث نقاط بعدما كان خمسًا مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، بينما يحتل الهلال المركز الرابع بـ50 نقطة وخرج من السباق نحو اللقب بشكل رسمي.