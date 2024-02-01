السخرية من ليونيل ميسي فاقت كل الحدود .. "إنتر الإيطالي يقاضي ميامي بعد لقاء النصر!"

النصر يتسبب في إحراج كبير لليونيل ميسي..

تعرض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وفريقه الأمريكي إنتر ميامي، إلى السخرية؛ بعد الخسارة القاسية أمام النصر السعودي، في بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

إنتر ميامي خسر (0-6) أمام النصر، في ثاني مباريات كأس "موسم الرياض"؛ بعد أن سقط في مباراته الأولى ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وبثلاثة أهداف مقابل أربعة.

وتعليقًا على سداسية النصر.. تهكم المراسل الرياضي حسين ياسين، على مستوى كرة القدم الأمريكية، والذي اختارها ميسي، لينهي مسيرته الكروية فيها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ياسين كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مباراة النصر مع إنتر ميامي أكدت للجميع.. الدوري الأمريكي للمعتزلين والدوري السعودي للمحترفين"؛ في إشارة إلى اختيار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إنهاء مسيرته مع عملاق المملكة النصر، عكس ميسي، الذي رفض الهلال.

ومن ناحيته.. قال التونسي عصام الشوالي، أثناء تعليقه على المواجهة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"؛ ساخرًا: "إنتر الإيطالي وإنتر ناسيونال البرازيلي، سيرفعان قضية عاجلة ضد إنتر ميامي الأمريكي؛ بسبب تشويه السمعة"؛ في إشارة إلى تشابه الأسماء.