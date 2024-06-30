"السحر ينقلب على الساحر في عالم سامسونج" .. شاهد المتعة والإثارة في مباريات كأس جالاكسي!

متعة كبيرة!

سيطرت حالة من المتعة والإثارة على أجواء المنافسة في بطولة كأس جالاكسي للعبة EA FC Mobile، برعاية سامسونج، الشركة الرائدة في الإلكترونيات تكنولوجيا المعلومات، خلال المراحل الأولى وارتفعت حدتها حتى النهائيات لتحديد الفائز باللقب.

وينتظر البطل السعودي مساعد الدوسري، أفضل لاعب بالعالم في لعبة EA SPORTS FC™ Mobile، الفائز ببطولة كأس جالاكسي، لمواجهته في مباراة مثيرة بألمانيا، بالتزامن مع مشاهدة الحدث الكروي الأكبر في أوروبا.

وعرضت سامسونج، بعض اللقطات الاستثنائية خلال منافسات المراحل الأولى لبطولة كأس جالاكسي، والتي عكست حالة التنافس الشديد مع الروح الرياضية بين المشاركين، فضلًا عن الأجواء الممتعة التي أقيمت خلالها جميع المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي أحد المقاطع الرائعة، توعد المتسابق علي موسى الذي يملك خبرة كبيرة في اللعبة، خصمه أحمد بهزيمة قاتلة، معتمدًا على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال موسى في حديثه إلى أحمد قبل انطلاق المباراة، إنه سيهزمه بهدف قاتل، إلى أن بدأت المباراة والتي سيطر التعادل السلبي عليها، حتى تلقى مرمى فريق موسى هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي 90+3، لينقلب السحر على الساحر ويتذوق موسى مرارة وعيده لأحمد.

ورغم هذه الهزيمة المؤلمة تقبل موسى الأمر بروح رياضية وتحولت اللقطة إلى ذكرى خالدة في كأس جالاكسي، ليؤكد موسى أنه لن ينسى هذه المباراة طوال حياته، وأنه سيحرص في المستقبل القريب على المشاركة مرة أخرى في البطولة، قائلًا: "بدي أشارك مرة ثانية، وأبرهن لكم أني أقدر أفوز، حتى لو خسرت، بقدر أشارك بكرة".

وفي مقطع آخر، ظهر متسابق قوي يتحدى الجميع بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقدم أداءً مبهرًا، حيث اكتسح خصمه الذي لعب بفريق ريال مدريد الإسباني، بخماسية نظيفة، ورغم أن المباراة كانت تبدو سهلة إلا أن الفائز أظهر تفاعلًا كبيرًا مع كل هدف أو هجمة خطيرة، وبدا سعيدًا للغاية حتى نهاية المباراة.

وبعد انتصاره العريض، قال الفائز في رسالة إشادة بكأس جالاكسي: "مساعد الدوسري في ألمانيا! الله يا سامسونج، شكرًا لكم يا المنقذين.. سامسونج وبس".

يذكر أن سامسونج، الشركة الرائدة في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت بطولة كأس جالاكسي الجديدة للعبة EA FC Mobile، حيث تصنع للمشاركين عالمًا من المتعة والخيال ويحصل فيه الفائزون على جوائز رائعة.

أبرز هذه الجوائز ستكون فرصة ذهبية للسفر إلى ألمانيا والاستمتاع بمشاهدة أقوى المباريات في الحدث الكروي الأضخم هذا الصيف، أو مواجهة بطل العالم مساعد الدوسري، إلى جانب إمكانية الفوز بهاتف Galaxy Z Fold5.