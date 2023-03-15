السبب مالك أرسنال.. مدينة الملائكة مُهددة بعدم استضافة نهائي كأس العالم 2026

ملعب كرونكي مهدد بعدم استضافة نهائي كأس العالم 2026

حلم إقامة نهائي كأس العالم 2026 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ربما يكون مهددًا؛ فملعب صوفي ليس مؤهلًا بعد ونيوجيرسي ترحب بالاستضافة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مونديال 2026 الذي سيشارك فيه 48 منتخبًا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أيام زيادة عدد مبارياته إلى 104 مباراة.

وبحسب صحيفة التايمز فإن حلم استضافة ملعب صوفي – الذي يستضيف مباريات لوس أنجلوس رامس المملوك لستان كرونكي مالك أرسنال- لنهائي المونديال مهددًا ما لم يُجري كرونكي تغييرات على الملعب.

ويقف عرض ملعب صوفي في وجه استضافته لنهائي كأس العالم ويحتاج لزيادته ليصل إلى 63 قدمًا؛ وهو ما يعني إزالة عدد من المقاعد القريبة من أرضية الملعب وكذلك رفع سطح الملعب.

كما قد تكون سعة الملعب والبالغة 70 ألف متفرج صغيرة لاستضافة حدث كبير كنهائي كأس العالم في أمريكا المشهورة بسعة ملاعبها الكبيرة.

عدم استضافة "مدينة الملائكة" للنهائي قد يكون فرصة لملعب ميت لايف ستاديوم في نيوجيرسي البالغة سعته 82 ألف متفرج.