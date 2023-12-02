السباق مع جيرونا مستمر .. ريال مدريد يؤمن صدارة الليجا بثنائية في غرناطة

ريال مدريد يلاحق جيرونا على صدارة ترتيب الليجا...

نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب غرناطة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 38 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة السابعة في المركز قبل الأخير.

وبدأت المباراة بشكل هادئ من الطرفين، دون أي خطورة حتى الدقيقة 18، بعد عرضية ريال مدريد التي وصلت إلى توني كروس وسددها ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 28 أعلن براهيم دياز، عن الهدف الأول للميرينجي، بعد تمريرة توني كروس، استغلها دياز وانفرد بمرمى غرناطة وسدد الكرة بقوة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد غرناطة مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، سدد بيلينجهام تسديدة قوية تصدى لها الحارس ثم ارتدت إلى رودريجو، الذي وضع الكرة في المرمى.

واستمرت محاولات ريال مدريد، لتسجيل الهدف الثالث في مرمى الضيوف، ولكن حارس غرناطة كان بالمرصاد.