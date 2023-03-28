الساعات الأخيرة للرخصة الآسيوية .. النصر والاتحاد في سباق مع الزمن

رابطة الدوري أعلنت الموعد الأخير لتقديم المستندات اللازمة

shahid

دخل ناديا النصر والاتحاد في سباق مع الزمن لتقديم المستندات اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية، حيث أكدت رابطة دوري المحترفين أن الموعد النهائي لانتهاء المهلة المحددة هو نهاية مارس الجاري.

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عبد العزيز الحميدي رئيس لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أوضح لصحيفة الرياضية السعودية أن الجمعة القادم الموافق 31 مارس هو الموعد النهائي للأندية لتسليم المستندات الخاصة ببند الالتزامات المالية والذي يأتي ضمن المعيار المالي لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وأوضح الحميدي أن هذا البند يتضمن مستحقات الأندية واللاعبين والجهازين الفني والإداري لقطاع كرة القدم، لافتًا إلى وجود 7 بنود أخرى تخضع للتقييم.

وأضاف "مواعيد الاستحقاقات المالية اختلفت عن الأعوام الماضية بسبب تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد بطولات الأندية بعد أن كان يتم تقييمها للفترة المنتهية في 30 يونيو، أصبح تقييم الالتزامات المالية للفترة المنتهية حتى 31 ديسمبر 2022".

وتابع "المعايير الخمسة الرياضية والإدارية والقانونية والبنى التحتية والمالية لها مواعيد زمنية تختلف عن بعضها، وكل معيار له موعد نهائي خاص به، ويحتوي على أكثر من بند وخاضع للتقييم، وسيكون الإعلان عن الحاصلين على الرخصة في منتصف مايو المقبل".

ولا يُواجه الهلال أي مشاكل في الحصول على الرخصة الآسيوية، فيما تُرجح المصادر تجهيز النصر بالفعل لكافة المستندات اللازمة، بينما مازال الاتحاد يُصارع لتقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد وتفادي ما حدث له الموسم الماضي.

الاتحاد كان قد فشل في الحصول على الرخصة الآسيوية الموسم الماضي مما أبعده عن اللعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

Shahid