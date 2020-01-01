السادار.. عقدة جديدة تنتظر زيدان

هل يكسر زيدان شوكة ملعب أوساسونا؟

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة تبدو أكثر من مجرد مباراة.

وبالنظر إلى كون مدرب ريال مدريد هو زين الدين زيدان، فإن ملعب السادار يعد من الملاعب التي استعصت على المدرب الفرنسي لاعبًا ومساعدًا للمدرب.

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وفي الوقت الحالي، يبدو أن زيدان مستعد لكسر العقدة كما اعتاد تحطيم العقد خلال حقبتيه الأولى والثانية كمدرب للفريق الملكي.

وخلال مشاركاته مع ريال مدريد كلاعب، لم ينجح الفريق الملكي في تحقيق أي انتصار على ملعب السادار خلال فترة تواجد زين الدين زيدان كلاعب.

وفي المباراة الوحيدة خلال هذه الحقبة والتي فاز فيها ريال مدريد على أوساسونا لم يستدعى فيه للقائمة الأساسية ولا حتى الاحتياطية.

وخلال الموسم الذي كان فيه مساعدًا لكارلو أنشيلوتي، تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في موسم شهد هبوط فريق أوساسونا لدوري الدرجة الثانية في نهايته.

وبالنسبة للمواجهات المباشرة، فلم ينجح أوساسونا في تحقيق الفوز على ريال مدريد في آخر 9 مباريات جمعت بينهما في الدوري الإسباني، حيث فاز الفريق الملكي 7 مرات ومرتين انتهت المباراة بالتعادل.

وفيما يخص المباريات على أرضه، فخسر أوساسونا مرتين فقط من آخر 8 مباريات خاضها أمام فرق مدريدي، وذلك مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد.

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أذًا لا يبدو أن الأمور تشير في اتجاه واحد، خاصة وبعد خسارة ريال مدريد وخروجه من كأس ملك إسبانيا مساء أمس الخميس، إذًا فلننتظر.