"الزين ما يكمل والنصر لم يستفد منه!" .. رسالة صادمة من جستنيه عن صفقة رونالدو "التاريخية"

ماذا قال جستنيه عن تجربة رونالدو مع النصر؟

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"أهم وأبرز صفقة أجنبية في تاريخ السعودية".. هكذا وصف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، قبل أن يكشف عن عيوبه مع الفريق.

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ونشر جستنيه رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "ما من شك أن التعاقد مع الأسطورة رونالدو من أهم وأبرز وافضل صفقة مع لاعب أجنبي مرت على أندية الكرة السعودية، وليس في هذه المرحلة فقط، إنما منذ بداية السماح بالتعاقد مع اللاعب الأجنبي، سواءً على ما قدمه فنيًا وملامح إبداعية كرويًا وتهديفيًا، أو على مستوى القوة الناعمة والفائد العظيمة التي حققها لوطنا الغالي خارجيًا ومتابعة عالمية للدوري السعودي وبطولة كأس الملك وكأس آسيا".

واستدرك جستنيه "وإن لم تنجح إدارة النصر ومدرب الفريق على مدى موسمين متتالين الاستفادة من هذه الثروة العظيمة، وإن كان يعاب عليه التمثيل المبالغ فيه وتصرفات سلوكية لا تليق بنجم كبير وأسطورة نادرة من أساطير كرة القدم، ولكن كما يقول المثل (الزين ما يكمل)".

وأحدث نادي النصر زلزالًا في سوق الانتقالات العالمية، في يناير 2023، بعد تعاقده رسميًا مع كريستيانو رونالدو، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأحرز رونالدو 56 هدفًا مع النصر في كافة البطولات، وصنع 14 تمريرة حاسمة، كما قاد العالمي للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وتوج بجائزة هداف البطولة، فيما يتزعم صدارة دوري روشن السعودي، بعد مرور 29 جولة، من موسم 2023-2024، برصيد 29 هدفًا، ليصبح قريبًا من اقتناص لقب هداف المسابقة، مع ابتعاده عن مهاجم الهلال، ألكساندر ميتروفيتش، صاحب الـ22 هدفًا.

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في المقابل، لاقت مسيرة رونالدو مع النصر، العديد من اللقطات الجدلية، حيث تم إيقاف اللاعب في أكثر من مناسبة؛ سواءً بعقوبة انضباطية بداعي توجيه إشارة خارجة لجماهير الشباب، أو تلقي بطاقة حمراء أمام الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر، بداعي ضرب مدافع الهلال علي البليهي.

SHAHID