الزوراء يحسم القمة أمام الشرطة لصالحه في خمس دقائق

الشرطة أضاع فرصة الانفراد بصدارة جدول الترتيب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الزوراء الفوز أمام الشرطة بثنائية نظيفة، على ملعب الشعب الدولي، في قمة الجولة الثانية من الدوري القطري.

الضيوف سنحت لهم فرصة التقدم في بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء إلا أن سعد عيد الأمير أهدرها بعد تصدي فهد طالب؛ حارس الزوراء، لتسديدته.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، سجل الزوراء هدفه الأول في المباراة بأقدام الموريتاني الحسن أحويبيب مستغلًا عرضية.

وفي الدقيقة 3+90، أضاف محمد رضا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، ليخطف ثلاث نقاط مهمة لفريقه.

الفوز رفع رصيد الزوراء إلى النقطة الرابعة مقتسمًا الصدارة مع الكرخ، بينما تجمد رصيد الشرطة عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.