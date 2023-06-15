"الزمن له أحكام" .. ليونيل ميسي يجدد حديثه حول اعتزاله المنتظر!

ميسي يحسم قراره النهائي بشأن المشاركة في كأس العالم 2026

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صعوبة مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 القادمة في الولايت المتحدة الأمريكية.

وتألق ميسي خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية بالأمس والتي أقيمت على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين وأحرز هدفًا مبكرًا بعد 72 ثانية فقط في فوز بلاده بنتيجة 2-0.

وقال نجم الأرجنتين في تصريحات للقناة الحصرية ببلاده "tyc sports" : "ما قلته شيء طبيعي بسبب العمر والوقت من الصعب أن يحدث ذلك هناك تصفيات وكوبا أمريكا ومن المبالغة التفكير في كأس العالم ".

وعن تتويجه مع الأرجنتين بمونديال قطر 2022 علق ميسي: "بعد أن فزت بكل شيء على مستوى النادي وعلى المستوى الفردي لو لم أفعل ذلك مع المنتخب الوطني كنت سأفتقد شيئًا ما، طوال كأس العالم استمتعت به كثيرًا كما لو لم يحدث لي من قبل كنت أعلم أنها قد تكون كأس العالم الأخيرة وإذا لم نكن أبطال العالم فلن أكون في المنتخب الوطني بعد الآن".

وأضاف: "اليوم بصفتي بطلاً للعالم لا يمكنني ترك المنتخب الوطني ولا أستمتع بكل هذا وفي الوقت نفسه كانت لدي ثقة كبيرة وهدوء في المجموعة التي كانت لدينا، لقد عانيت كثيرًا وواجهت وقتًا عصيبًا للغاية لكن كان لدي دائمًا الرغبة في تحقيق شيء ما مع المنتخب الوطني وكان لدي في رأسي أنني سأحققه وإذا لم يكن كذلك لم يعجبني هذا على الأقل كان علي أن أحاول".

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين مباراة ثانية في جولته الآسيوية هذا الصيف، حيث سيحل ضيفًا على إندونيسيا يوم 19 يونيو الجاري.