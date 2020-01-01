الزمالك يوافق على سفر فرجاني ساسي إلى تونس

تأكد غياب ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن مواجهة طنطا المقرر لها يوم الأحد المقبل

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك سفر اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي إلى بلاده لمدة يومين بعد موافقة إدارة النادي والجهاز الفني على هذا الطلب.

وغادر التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك إلى تونس فجر اليوم، عقب خوضه مواجهة أسوان التي اقيمت أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأكد الموقع الرسمي للنادي موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف على الفريق على سفر للاطمئنان على أسرته نظرًا لإيقافه عن المباراة المقبلة مع الأبيض.

ويشارك "ساسي" بشكل أساسي مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، ويُعد أحد أبرز العناصر الأساسية مع الفريق الأبيض.

وتأكد غياب ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن مواجهة طنطا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري العام على ملعب المحلة.

وجاء ذلك بعد حصول "ساسي" على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأبيض التي أقيمت قبل قليل أمام أسوان في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري العام، على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن امتلاك اللاعب عروضًا من الدوري السعودي وبالتحديد من ناديي الشباب والأهلي إلا أن كلا الناديين نفى التفاوض مع اللاعب.