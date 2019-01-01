الزمالك يمنع الأهلي من بيع حسين السيد

اللاعب عاد من السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد حسين السيد لصفوف الأهلي المصري بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودي والتي امتدت لعام ونصف.

ويتبقى في عقد اللاعب مع ناديه المصري موسم واحد فقط، وقد طلب من الإدارة بيعه نهائيًا هذا الصيف خاصة مع وجود عدة عروض من السعودية.

موقع كووورة أوضح أن الأهلي يرفض التفريط باللاعب نهائيًا أو حتى فسخ عقده بالتراضي خوفًا من إمكانية انتقاله للزمالك مستقبلًا، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربطه بنجلي رئيس النادي الأبيض.

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ونقل أحد المصادر داخل النادي للموقع العربي أن الإدارة اشترطت على السيد تجديد عقده لموسمين قادمين لتسمح له بالخروج معارًا لواحد من الأندية الراغبة في ضمه.

يُذكر أن إدارة الاتفاق طلبت من اللاعب المصري الانضمام لمعسكر إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد، رغم أن عقده سينتهي بعد أيام قليلة من بدء المعسكر.