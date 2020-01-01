الزمالك يكشف حقيقة منح حافلته من دخول استاد القاهرة

أمير مرتضى يكشف حقيقة ما تردد حول منع حافلة الزمالك من الدخول لاستاد القاهرة.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد حول منع حافلة الفريق الأبيض من الدخول لاستاد القاهرة، من أجل خوض مباراة طلائع الجيش.

الزمالك يواجه طلائع الجيش بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "حافلة الزمالك دخلت الملعب دون أي مشكلات، والبعض يحاول أن يختلق بعض الأمور التافهة، من أجل تعطيل مسيرة الفريق، ولكن تركيزنا في الملعب فقط".

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المشرف العام على الكرة تابع: "البعض لديه هدف، وهو تشويه الفريق، بأمور ليست لها قيمة، في مناسبة قالوا مشاجرة بين فرجاني ساسي وحازم إمام، واليوم يقولون منع دخول الحافلة، ولكن نحاول عدم الاهتمام بهذه الأمور التافهة".

بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء حول منع أمن استاد القاهرة حافلة الزمالك من الدخول، بسبب ديون مستحقة على النادي، وهو ما نفاه أمير مرتضى جملةً وتفصيلًا.

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الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 17، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.