الزمالك يكشف حقيقة عدم رغبة جروس تجديد عقده

هل يرحل جروس عن الزمالك بنهاية الشهر الجاري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة إبلاغ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، إدارة ناديه بعدم تجديد عقده.

ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الإخبارية، تقريرًا تؤكد خلاله على جروس أبلغ إدارة الزمالك رسميًا بعدم تجديد عقده.

أمير مرتضى نفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كل ما تردد حول إبلاغ جروس الإدارة بعدم تجديد عقده.

وجاء نص تغريدة أمير مرتضى كالآتي: "لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق، المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس الثلاثاء".

لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق .. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين https://t.co/IVDBpA8gc9 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019

وتابع: "الاجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم الساحلي القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر، ولم يتم التطرق في الحديث لتجديد أي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين".

عقد جروس ينتهي مع الزمالك خلال شهر مايو الجاري، حيث تم التعاقد معه لمدة موسم واحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على الملعب الأولمبي بسوسة.