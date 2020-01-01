الزمالك يقيد كاسونجو بدلًا من حمدي النقاز باتحاد الكرة

كاسونجو يستطيع الآن المشاركة مع الزمالك محليًا.

أرسل نادي الزمالك مندوبًا إلى اتحاد الكرة، من أجل قيد المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق، بدلًا من التونسي حمدي النقاز.

كاسونجو عاد إلى فريقه الزمالك، بعد فسخ عقده وقطع إعارته لفريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك قاد بقيد كاسونجو بدلًا من حمدي النقاز، ليتمكن المهاجم الكونغولي من المشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات المحلية القادمة.

حمدي النقاز كان قد أعلن عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.

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ومن المقرر أن يقوم الزمالك بقيد كاسونجو إفريقيًا خلال الساعات المقبلة، وذلك ليتمكن من المشاركة في مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم قيده بدلًا من النقاز أيضًا.

كابونجو انضم لصفوف الزمالك في صيف 2017، قادمًا من نادي الاتحاد السكندري، ليقرر مسؤولي القلعة البيضاء إعارته في أكثر من مناسبة.

خاض كاسونجو في الدوري المصري الممتاز 64 مباراة، سجل فيها 25 هدفًا، وصنع 6 أهداف لزملائه.