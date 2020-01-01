الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري المصري

قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ24 ساعة الزمالك يرفض استكمال مبارياته بالدوري.

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، باتحاد الكرة، ضد لاعبي فريقه.

الزمالك على موعد في مباراة قمة أمام الأهلي مساء غدٍ الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، من أجل مناقشة قرارات لجنة الانضباط ضد لاعبيه، عقب أحداث مباراة السوبر المصري، التي أقيمت الخميس الماضي.

المزيد من الفرق

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، بيان مجلس الإدارة، الذي جاء فيه: "الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية، برئاسة عمرو الجنايني".

لجنة الانضباط قررت توقيع عقوبة الإيقاف على محمود شيكابالا لمدة 8 مباريات، كما قررت إيقاف إمام عاشور حتى نهاية الموسم، وأيضًا أحمد زاهر إداري الفريق.

لجنة الانضباط والأخلاق قرر معاقبة رئيس الزمالك بالغرامة المالية الكبيرة، وصلت إلى 200 ألف جنيه مصري، بسبب تصريحاته المسيئة،