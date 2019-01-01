رئيس الزمالك يُطالب محمد صلاح بعدم التدخل في أزمة فتنة الجماهير

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالياً حالة احتقان كبيرة بين جماهير الكرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بسبب الدعوة التي طالب فيها جماهير كرة القدم بالتهدئة.

محمد صلاح قال في رسالة عتاب إلى جماهير الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".

رئيس الزمالك قال في تصريحاته ببرنامج "الزمالك اليوم" بقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "يا محمد صلاح، أنت مش عايش عيشتنا، ولا عايش معانا، ولا بتأكل أكلنا، ولا بتشوف اللي بنشوفوا".

🎙️رئيس الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك، عندما كنت أتدخل في الوقت السابق كان من حقي وبسبب خوفي على الفريق، ومن حقي التدخل في أي وقت، ما يحدث من جروس عند وليس له تفسير أخر، هو رجل عنيد ولا اريد الاصطدام به أو الاحتكاك به من أجل جماهير الزمالك". 🔴⚪️ pic.twitter.com/dELjUcBPjw — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

وأضاف رئيس متصدر الدوري المصري حالياً : "خليك في حالك وفي ليفربول وأبعد عن موضوع الجماهير والفتنة".

مسؤول بيراميدز يفتح النار على أحمد شوبير ويُطالبه بتحديد موقفه

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالياً حالة احتقان كبيرة بين جماهير الكرة، حيث يرى البعض أن هذه الفتنه يجب أن تتوقف حتى لا يتحول ذلك إلى أزمة جديدة.