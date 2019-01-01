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الدوري المصري الممتاز

الزمالك يرد علي فكرة لعب الدوري بدون الدوليين

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اتحاد الكرة عرض لعب مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام علي فريق الزمالك فكرة لعب الدوي باللاعبين الغير دوليين.

وألمح الاتحاد المصري في وقت سابق من اليوم عن إمكانية لعب الدوري بدون اللاعبين الدوليين من أجل نهايته قبل كأس الأمم الأفريقية.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: "هذه الفكرة غير مطروحة علي الإطلاق، نحن لا نملك حارس للعب".

وواصل: "جنش في قائمة المنتخب الأول، وعمر صلاح في المنتخب الأوليمبي وعماد السيد مصاب، لا نملك حارساً للمشاركة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي، مساء الخميس القادم في الجولة ٣١ من الدوري المصري.

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الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد ٦٦ نقطة بعد لعب ٢٩ مباراة.

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