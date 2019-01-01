الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على وادي دجلة بالدوري المصري

الزمالك يواصل انتصارته مع السويسري جروس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث بعد تقدم الزمالك بهدفين قام وادي دجلة بترجيح كفته بإحراز هدف، وتهديد الزمالك في أكثر من مناسبة أخرى لكنه لم ينجح في التعادل.

وأحرز عمر السعيد الهدف الأول للزمالك في الشوط الأول بالدقيقة 22 بعد استغلال خطأ كبير من محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة.

ومع بداية الشوط الثاني حصل عمر السعيد على ركلة جزاء، وقام محمود علاء بإحرازها بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

وقلص محمد هلال الفارق لوادي دجلة في الدقيقة 66 بعد هجمة مرتدة منظمة للفريق الأصفر نجح في هز شباك جنش.

ورفع الزمالك رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد دجلة عند 35 نقطة في المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز.