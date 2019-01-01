الزمالك: يجب على اتحاد الكرة الوقوف معنا وتأجيل مبارياتنا بالدوري

هل الزمالك قادر على التتويج بالدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية على حساب النجم الساحلي التونسي.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات لقناة المحور: "أتمنى أن يتم التنسيق بين إدارة الزمالك واتحاد الكرة، ليكون الفريق الأبيض جاهزًا للمشاركة بنهائي الكونفدرالية".

المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "اتحاد الكرة لن يقف عائقًا أمام مصلحة الفريق، وليس لديه أي سوء نية ضد فريق القلعة البيضاء".

وأردف: "أعتقد أن نهائي كأس الكونفدرالية، لا يقل أهمية عن كأس أمم إفريقيا، ويجب على اتحاد الكرة الوقوف خلف الزمالك لأنه ممثل مصر الوحيد في بطولة مهمة".

🎤- صف جروس بأول حرف من اسمك؟ pic.twitter.com/CB4xzBX9s0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وشدد أمير على أن قرار تأجيل مباراة الإنتاج الحربي كان له الأثر الإيجابي على الفريق، حيث استعاد اللاعبين الجاهزية قبل مباراة النجم الساحلي.

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "غياب محمود جنش حارس مرمى الفريق عن النهائي أمر مؤثر، ولكن الزمالك يمتلك البدائل القوية، والجميع على قدر المسؤولية".

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الزمالك وصل إلى المباراة النهائية، بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، ليواجه نهضة بركان المغربي بالنهائي.