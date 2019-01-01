الزمالك يتوصل لاتفاق مع ساسي على راتبه الجديد

ساسي يعد من أهم عناصر الزمالك في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم السبت، عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق لتمديد عقده عقب العودة من تونس.

ويخضع فرجاني ساسي في الوقت الحالي لفترة تأهيل من الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا، من أجل اللحاق بالمنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" التونسية أن الزمالك توصل لاتفاق مع الدولي التونسي للتوقيع على عقد جديد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير أن فرجاني ساسي تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة من أندية عربية، ويحاول الزمالك حمايته من الإغراءات.

وكشفت الشروق التونسية أن راتب فرجاني ساسي سيصل إلى ما يقرب من مليون ونصف دولار في الموسم من أجل بقاء اللاعب فترة جديدة في الزمالك.

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ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، غدًا الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية على ملعب برج العرب.