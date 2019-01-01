الزمالك يبدأ في تجهيز بوطيب لموقعة بركان

الزمالك يحل ضيفاً على نهضة بركان يوم الأحد القادم في نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن يخضع المهاجم المغربي خالد بوطيب، إلى اختبار طبي لتحديد موقفه قبل مران الفريق اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، الأحد القادم في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، على الملعب البلدي لبركان.

ويرغب الجهاز الطبي للقلعة البيضاء، الاطمئنان على الإصابة التي لحقت باللاعب في الفترة الأخيرة على مستوى الركبة وأبعدته عن الملاعب.

ويستعد الزمالك إلى السفر إلى المغرب مساء الخميس القادم، للمشاركة في مباراة الأحد، على أن تكون مباراة الإياب يوم 26 مايو في مصر.

من هو اللاعب الإفريقي الذي لعب في الدوري المصري ولن تنساه؟ — جول مصر (@goaleg) May 13, 2019

ويقود عمر السعيد هجوم الزمالك في الفترة الأخيرة بعد إصابة بوطيب، حيث شارك في مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي، ثم مباراتين بالدوري.

وتأجلت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء، لظروف سفر الفارس الأبيض للمغرب.