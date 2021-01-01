الزمالك ومصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي تقام باستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري

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الزمالك 4 × 1 مصر المقاصة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب المقاصة.

90+3' أوووووووه فرصة هدف خامس محقق ضائعة من الزمالك عن طريق شيكابالا، بعدما انفرد بمرمى كوكو ولكن كرته ترتطم بالقائم.

88' حكم المباراة يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

83' أقل من عشر دقائق على نهاية المباراة ، وتقبل الطرفان النتيجة وهدوء في أحداثها.

80' جووووووووووووووول الهدف الاول لصر المقاصة عن طريق مروان حمدي، برأسية قوية قابلها بعد عرضية من الجانب الأيمن.

76' جووووووووووول الهدف الرابع للزمالك عن طريق يوسف أوباما، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من شيكابالا داخل منطقة جزاء المقاصة.

70' ثلث ساعة تفصلنا على نهاية المباراة مع تقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون.

67' سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللعب وخلق فرصة كثيرة، مع تراجع من لاعبي المقاصة واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

63' جوووووووووووووووول الهدف الثالث للزمالك، عن طريق أشرف بنشرقي بتسديدة صاروخية من لمسة واحدة من ركنية لعبها زيزو.

56' تمريرة بينية بين لاعبي المقاصة، ولكن دفاع الزمالك يتصدى لها في الوقت المناسب ويبعدها.

50' مرور خمس دقائق من عمر المباراة وهدوء في احداثها حتى الآن.

46' والآن مع بداية الشوط الثاني للمباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

43' حكم اللقاء يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

39' طوفان هجمات الزمالك يستمر وهذه المرة بينية من إمام عاشور إلى أحمد سيد زيزو الذي سدد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن.

38' تمريرة سحرية من أشرف بنشرقي إلى أحمد سيد زيزو الذي سدد تسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالشباك الخارجية.

37' فرصة خطيرة لمصر المقاصة بعد خطأ من أبوجبل ووصلت الكرة إلى مروان حمدي الذي سدد تسديدة قوية ولكن أبو جبل يصحح خطأه ويتصدى لها.

36' تسديدة من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء، ولكن كوكو يتصدى لها بثبات.

33' أوووووووه فرصة هدف محقق ثالث ضائع من الزمالك بعد استخلاص بنشرقي وانفراده بمرمى كوكو ولكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

30' مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء ومازال التقدم لصالح الزمالك بهدفين دون رد، مع تراجع ملحوظ للاعبي مصر المقاصة.

22' جوووووووووووووووووووول الهدف الثاني للزمالك عن طريق يوسف أوباما، الذي استلم بينية من فرجاني ساسي وسدد تسديدة قوية في الشباك.

18' مرور أكثر من ربع ساعة من مجريات الشوط الأول، بسيطرة من لاعبي الفارس الأبيض بحثًا عن هدف التعزيز.

13' جووووووووووووووووول أشرف بنشرقي يعلن عن الهدف الأول للزمالك بعد تنفيذه لكرة الجزاء على يسار المرمى.

11' أوووووووه ركلة للزمالك بعد تدخل محمد كوكو على أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء.

10' عرضية للزمالك من الجانب الأيسر نفذها أشرف بنشرقي وتصدى لها كوكو على مرتين.

8' توقف المباراة لعدة دقائق بعد إصابة أبو جبل حارس الزمالك، وبعدها إصابة عصام صبحي، وخروجه ومشاركة حسني فتحي بدلًا منه.

4' ركلة حرة للمقاصة تم تنفيذها بشكل عرضي داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن أبو جبل أبعد الكرة بقبضه يده ولكنه سقط مصابًا بعدها ويتلقى العلاج اللازم لاستكمال اللقاء.

والآن مع صافرة الحكم وانطلاق المباراة

تشكيل المقاصة:

التشكيل| 4-4-2

محمد كوكو

أسامة العزب – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صبحي

خالد أوتشو – هشام محمد – مفتاح طقطق – شميلس بيكلي

فوافي – مروان حمدي

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

أبو جبل

حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – أحمد فتوح

طارق حامد – إمام عاشور

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي – يوسف أوباما

أشرف بنشرقي

تشكيل فريقنا في مواجهة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/D0QioWABMK — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 28, 2021

على الجانب الآخر، يطمح المقاصة لمواصلة سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

الزمالك يدخل اللقاء، بهدف الفوز للانفراد بصدارة ترتيب الدوري، بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي الأخير أمام بيراميدز.

أعزائي المتابعين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر، لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت.