الزمالك وغزل المحلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ملعب غزل المحلة..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الزمالك 0 × 0 غزل المحلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

17' ضغط من لاعبي الزمالك وانحصار اللعب في وسط ملعب أصحاب الأرض.

13' تسديدة من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها عمرو شعبان بسهولة.

9' محاولات من لاعبي غزل المحلة ولكن لم تصل إلى مرحلة الخطوة حتى الآن، وعرضية من الجانب الأيمن تصدى لها أبو جبل بثبات.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والهدوء يسيطر على الأجواء حتى الآن.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

تشكيل فريقنا في مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/dsL6BTHcIv — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 2, 2021

تشكيل غزل المحلة:

التشكيل| 4-3-3

عمرو شعبان

يحيى حامد – محمد فتح الله – أحمد عيد – فتحي مبروك

أشرف سيد – أحمد أباظة – هشام بلحة

عبده يحيى – إسلام فؤاد – خالد رسلان

على الجانب الآخر غزل المحلة الذي لم يحقق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة يحاول الهروب من صراع الهبوط، إذ يفصله نقطة وحيدة عن المركز الأخير من سلم الترتيب.

الزمالك يعيش مرحلة رائعة في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، وتصدره ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن منافسه الأهلي، بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة برباعية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، على ملعب غزل المحلة.