الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش والتي تقام باستاد السويس الجديد لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري

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الزمالك 0 × 0 طلائع الجيش

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تشكيل الزمالك:

سيشهد تشكيل الفارس الأبيض اليوم، اعتماد المدرب باتشيكو على محمود عبد الرازق شيكابالا، وعودة طارق حامد للدفاع عن ألوان الزمالك.

التشكيل| 4-5-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – حازم إمام

شيكابالا - طارق حامد - يوسف أوباما – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل فريقنا في مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/HyFS7Z5mut — SC (@ZSCOfficial) January 9, 2021

تشكيل طلائع الجيش:

المدرب عبد الحميد بسيوني، يعتمد على طريقة لعب متوازنة في لقاء اليوم، لتفادي الخسارة من الزمالك.

التشكيل| 4-5-1

محمد بسام

محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد عبد الرحمن

إسلام محارب - فرانك ستيفن - مهند لاشين - محمد شحاتة - أحمد سمير

عمرو جمال

على الجانب الآخر، يريد طلائع الجيش إيقاف نزيف النقاط الذي يعاني منه منذ بداية الموسم، بعد خسارته في أربع مباريات، وتعادل وحيد كان في الجولة الأولى من عمر الدوري، ليتذيل ترتيب الدوري المصري بنقطة وحيدة.

الزمالك يدخل اللقاء، باحثًا عن انتصاره الثالث على التوالي، الذي سيضرب به عصفورين بحجر واحد، أولًا الثأر من طلائع الجيش بعد الخروج من نصف نهائي كأس مصر، والوصول إلى النقطة 13 التي تجعله يتساوى مع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري، على استاد السويس الجديد.