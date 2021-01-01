الزمالك وسيراميكا كليوباترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري

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الزمالك 0 × 0 سيراميكا كيلوباترا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل سيراميكا:

التشكيل| 4-4-2

عامر عامر

توني - خالد صبحي - طارق سامي - فابريس نجا

محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

شادي حسين - أحمد ياسر ريان

تشكيل الزمالك:



التشكيل| 4-2-3-1

جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

إمام عاشور - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

📋 | إليكم اختيارات مدربنا جايمي باتشيكو لبداية مواجهة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري. ⚽🏹 pic.twitter.com/1YkXUwsII2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 11, 2021

على الجانبا الآخر يقدم نادي سيراميكا كليوباترا موسمًا رائعًا، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري المصري الممتاز، يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.

يعيش الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة أيامًا لا يحسد عليها، فقبل الهزيمة من الشقيق التونسي في الأميرة السمراء، تعادل مع وادي دجلة محليًا ومع تونجيت قاريًا سلبيًا بدون أهداف.

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحبًا بكم في البث المباشر، لتغطية مباراة الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا، المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري.