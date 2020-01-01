الزمالك وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد سموحة المؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز 2020-21، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية..

سموحة 0 × 2 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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95' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

93' الترهوني يرسل عرضية من اليسار يقابلها حسام حسن بتسديدة يبعدها أبوجبل.

91' أمامية لسموحة تربك دفاع الزمالك وتبحث عن حسام حسن، لكن الونش يشتت الكرة.

89' أمامية رااااااااااائعة من حازم إمام يقابلها حسين فيصل بتسديدة من يسار منطقة الجزاء يبعدها الهاني سليمان.

'87 التبديل الرابع 🔄

نزول حسين فيصل وخروج بن شرقي 🔼🔽

الزمالك 2 - 0 سموحة pic.twitter.com/zFvPvdTtiB — SC (@ZSCOfficial) December 28, 2020

88' حسين فيصل يدخل بدلاً من أشرف بنشرقي.

86' محمد طلعت يدخل بدلاً من محمد محسن ليلة.

82' عمر السعيد يدخل بدلاً من حميد أحداد

78' الوادي يتقدم بالكرة ثم يرسل تسديدة أرضية من على يسار القوس تصل سهلة ليد أبوجبل.

76' خطيييييييييرة لسموحة بعرضية من اليسار عن طريق الترهوني تصطدم بحسام حسن وتمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

73' عرضية أرضية من بنشرقي من اليسار يحولها أحداد إلى المرمى، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

71' شيكابالا يدخل بدلاً من أوباما

67' أحمد حمص يدخل بدلاً من إسلام جمال.

66' بنشرقي يمرر كرة لإمام عاشور الذي يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء ترتطم بالعارضة.

66' يا رباااااااااااااااااااه! العارضة تحرم الزمالك من الهدف الثالث.

57' أوباما يعبر بالكرة وسط الميدان ثم يرسل بيني يعترضها الدفاع قبل الوصول لأحداد.

52' تصويبة من حسام حسن من امام منطة الجزاء تمر عالية إلى ضربة مرمى.

46' بداية الشوط الثاني..

دخول محمد الترهوني وعبد الكبير وادي بدلاً من حليمو وأطهر الطاهر.

زيزو يدخل بدلاً من أوناجم.

49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

46' إسلام جمال يتوغل بالكرة ثم يرس تسديدة من على يسار القوس يبعدها الهاني سليمان

39' خطأ لسموحة من على يمين منطقة الجزاء ينفذه إسلام جمال بعرضية يبعدها الدفاع.

'31 جووووووووووووول! فتوح ⚽

الزمالك 2 - 0 سموحة pic.twitter.com/ybnyWua4rt — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2020

31' فتوح استلم كرة في اليسار ثم توغل وتلاعب بدفاعات سموحة على طريقة ميسي حتى وصل إلى مواجهة الهاني سليمان، فأرسل تسديدة سكنت الشباك.

31' الثااااااااااااااااااني للزمالك عن طريق أحمد فتوح.

22' أمامية راااااااائعة لسموحة ينطلق لها حسام حسن ويلحق بالكرة من أمام عبد الغني، لكن أبوجبل يخرج من مرماه ويشتت الكرة.

21' خطييييييييييرة للزمالك بعرضية من اليسار عن طريق أوباما تمر من الهاني وتصل لحازم الذي يرسل تسديدة ترتطم بأوناجم.

17' خطأ لسموحة من أمام منطقة الجزاء ينفذه حليمو بتسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

12' خطييييييييرة لسموحة بعرضية من الركنية يخرج أبو جبل ليمسكها، لكن الكرة تصطدم بيده وتمر إلى ركنية من الجهة الأخرى.

12' عرضية أرضية من أطهر الطاهر يبعدها عبد الغني لركنية من على يسار المرمى.

'8 جووووووووول! أشرف بن شرقي ⚽

الزمالك 1 - 0 سموحة pic.twitter.com/z2Gru6na2A — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2020

8' بنشرقي نفذ ركلة الجزاء على يمين الهاني سليمان الذي طار للجهة الأخرى فسكنت الكرة الشباك.

8' جووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي..

7' البدري افتك كرة من بنشرقي في منطقة الجزاء ثم حاول تشتيتها، لكن أوباما افتكها من أمامه فركل البدري قدمه بدلاً من الكرة.

7' ركلة جزاااااااااااااااااء للزمالك

6' أوباما أرسل بينية رائعة وضعت بنشرقي في مواجهة الحارس في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة مرت للشباك من على يسار الهاني سليمان.

6' جووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق بنشرقي، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

3' بنشرقي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها محسن ليله

1' بداية المباراة...

بداية المُباراة ⚽️

الزمالك - سموحة pic.twitter.com/YoOWX06txG — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2020

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتشيكو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

إمام عاشور - محمد أشرف روقا

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم

حميد أحداد

تشكيل فريقنا في مواجهة سموحة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/4QRTrvRBer — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 28, 2020

البدلاء: محمد عواد - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - شيكابالا - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - حسين فيصل.

تشكيل سموحة

يبدأ المدرب أحمد سامي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

الهاني سليمان

أحمد جمال - رجب نبيل - محمود البدري - أطهر الطاهر

محمود عبد الحليم - محمد محسن

حسام حسن - إسلام جمال سليمان - محمد كناريا

رفيق كابو

تشكيل #فخر_اسكندرية 🙌🏻

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق

كابو، حسام حسن. — Smouha SC (@SmouhaOfficial) December 28, 2020

البدلاء: عمر صلاح - محمود عزت - محمد نادي - أحمد حمص - محمد الترهوني - شريف رضا - محمد طلعت - عبد الكبير الوادي - ديريك نيسيبامبي.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في الواقع، سيصطدم الزمالك بسموحة السكندري الذي لم يُهزم في آخر 13 مباراة رفقة مدربه أحمد سامي، كما فاز في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدفين لهدف وصار يمتلك 5 نقاط من ثلاث جولات.

صحيح أن هناك الكثير من المشاكل الإدارية تطفو على السطح بالنسبة للزمالك فيما يتعلق بتجديد اللاعبين ومجلس الإدارة، إلا أن وصيف الدوري يسعى لمطاردة درع البطولة بأي وسيلة ممكنة.

حقق الزمالك أربع نقاط من أول مواجهتين، حيث تغلب على المقاولون بهدفين نظيفين في الجولة الأولى واكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع بيراميدز في الجولة الماضية.

كان من المفترض أن يلتقي الفارس الأبيض مع الأهلي في ديربي الكرة المصرية، إلا أن السلطات الأمنية في مصر قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث لكتابي المباشر لمباراة الزمالك وسموحة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2020-21..