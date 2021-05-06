الزمالك وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز بستاد القاهرة الدولي..

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الزمالك 0 × 0 سموحة

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الآن تنطلق المباراة

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

تشكيل سموحة

التشكيل | 4-2-3-1

الهاني سليمان

شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدري – أطهر الطاهر

محمد كناريا – محمود حليمو

مصطفى فتحي – عبد الكبير الوادي – أحمد عبد القادر

ديريك نيسيبامبي

حقق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدفٍ لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وسموحة.