الزمالك وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد برج العرب.

سموحة 0 × 1 الزمالك

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17' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! عرضية ارضية من الجبهة اليسرى بالقدم اليمنى لعبد الله جمعة يحولها كابونجو كاسونجو للشباك.. الزمالك يتقدم!

15' حسام حسن يسدد كرة على الطائر رائعة ولكن لسوء حظه تأتي خارج المرمى.

10' هدوء نسبي في المباراة والزمالك هو الأكثر سيطرة في مقابل تراجع سموحة إلى الخلف.

5' عرضية من داخل منطقة الجزاء من محمد طلعت في الزاوية الضيقة لأبو جبل ولكن الحارس يتألق ويحولها لركنية.

4' عرضية جديدة ولكن هذه المرة من عبد الله جمعة إلى رأس أسامة فيصل الذي وضعها هذه المرة بصورة رائعة ولكن الهاني سليمان تألق وتصدى لها.

2' عرضية من مصطفى فتحي على رأس أسامة فيصل وهو خالٍ من الرقابة ولكنه يفشل في تحويله إلى المرمى ويصوبها سهلة في يد الهاني سليمان.

بداية المباراة، هل ينجح الزمالك في الابتعاد بالمركز الثاني؟ هذا ما سنعرفه الآن..

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - إمام عاشور

طارق حامد - إسلام جابر

كاسونجو كابونجو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي

أسامة فيصل

تشكيل الزمالك لمباراة سموحة بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/40xtCazBsa — SC (@ZSCOfficial) September 10, 2020

تشكيل سموحة:

التشكيل | 4-5-1

الهاني سليمان

محمد كوفي - سيد فريد - رجب نبيل - محمد الترهوني

محمود حليمو - ناصر ماهر - ديريك نسيبامبي - أحمد جمال - شريف رضا

حسام حسن

بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة وهذه هي المباراة الأولى لمدربه الجديد أحمد سامي الذي خلف حمادة صدقي في قيادة النادي السكندري.

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري خلف الأهلي المتصدر، برصيد 51 نقطة، ويمتلك فرصة الابتعاد بالمركز الثاني بعد تعثر بيراميدز بالخسارة من المصري.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المباشر لمباراة الزالمك وسموحة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، والمقامة على ملعب برج العرب.