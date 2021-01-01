الزمالك وتونجيت: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك وتونجيت ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك 4 × 1 تونجيت

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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48' جوووووووووووووول هدف تقليص الفارق لصالح الضيوف، عن طريق ساكو بعد استلامه تمريرة من الجانب الأيمن لدفاع الزمالك وتسديدة قوية سكنت شباك جنش.

47' بداية سريعة للزمالك في الشوط الثاني، وعرضية من الجانب الأيسر قابلها شيكابالا بتسديدة ولكنها في الشباك الخارجية.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة.

43' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' جوووووووووووووووول هدف رابع للزمالك عن طريق محمود الونش، بعد ركلة ركنية نفذها بنشرقي، قابلها الونش برأسية سكنت الشباك.

37' جوووووووووووووووول هدف ثالث للزمالك، عن طريق مروان حمدي بعد تمريرة من أوباما وضعت حمدي في انفراد واستغل تقدم الحارس ولعبها من فوقه في الشباك.

36' هدوء في أحداث المباراة، بعد تقدم الزمالك وسيطرة من لاعبي الفارس الأبيض.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول وتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

25' جوووووووووووووووول الهدف الثاني للزمالك عن طريق مروان حمدي، بعد عرضية من أحمد فتوح من الجانب الأيسر قابلها حمدي بتسديدة قوية في الشباك.

18' طوفان هجمات من الزمالك، وتمريرة من بنشرقي لشيكابالا الذي سدد تسديدة قوية ولكن الدفاع والحارس يبعدان الكرة من على خط المرمى.

16' جوووووووووووووول الهدف الأول للزمالك، عن طريق محمود الونش، بعد ركلة حرة من الجانب الأيمن نفذها شيكابالا وقابلها الونش برأسية من الوضع راقدًا سكنت الشباك.

11' عرضية للزمالك من الجانب الأيمن نفذها شيكابالا وقابلها مروان حمدي برأسية ولكن كرته تمر بجوار القائم.

8' سيطرة من لاعبي الزمالك ومحاولات بحثًا عن هدف الهدف الأول ولكن دون خطورة حقيقية حتى الآن.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل 4-2-3-1

جنش

أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

شيكابالا - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

مروان حمدي

إليكم اختيارات مدربنا باتريس كارتيرون الأساسية لمواجهة تونجيث السنغالي 📋👊#الزمالك_أولًا_وأخيرًا pic.twitter.com/xoZR9J0K9q — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 10, 2021

على الجانب الآخر، المباراة بالنسبة للفريق السنغالي، تعد تحصيل حاصل بعد تأكد خروجه من البطولة، بالرغم من فوزه على الترجي اليوم بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يدخل اللقاء، تحت شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على آمله الأخير في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعد فوزه على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

أعزائي المشاهدين أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر، لمباراة الزمالك وتونجيت ضمن مباريات الجولة الأحيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة.