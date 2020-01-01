الزمالك وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2020-21، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي..

بيراميدز 1 × 1 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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74- الأناكوندا مصطفى محمد يلدغ اللدغة الأولى من عرضية أوناجم ويسكنها الشباك بنجاح

74- جوووووووووووووول

72- تبديل للزمالك بخروج حميد أحداد ونزول محمد أوناجم

70- حميد أحداد يمر ويسدد من داخل منطقة الجزاء لكن في الشباك من الخارج

69- تسديدة من محمود علاء من مسافة بعيدة تصل سهلة لشريف إكرامي

67- أحمد الشيخ يسجل الأول لبيراميدز بعد عرضية من تراوري

67- جوووووووووووووول

66- خطأ لصالح بيراميدز من يسار منطقة جزاء الزمالك....تنفذ ويخرجها مصطفى محمد

63- تبديل لبيراميدز بخروج محمود حمادة ونزول أحمد الشيخ

62- تبديل للزمالك بخروج أحمد السيد زيزو ونزول شيكابالا

60- تسديدة لبيراميدز يتصدى لها أبو جبل وتصل لعبد الله السعيد لكن دفاع الزمالك يستخلصها بنجاح

56- سقوط جون أنطوي ونزول الطاقم الطبي

53- سقوط إكرامي على أرض الملعب ونزول الطاقم الطبي

50- ركنية للزمالك من الجانب الأيمن....تنفذ من زيزو للونش الذي يرسل رأسية لكن خارج المرمى

47- تسديدة من جون أنطوي من حدود منطقة الجزاء لكن تمر فوق المرمى

45- صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

الزمالك 0 - 0 بيراميدز pic.twitter.com/hMKMADEiAW — SC (@ZSCOfficial) December 17, 2020

صافرة نهاية الشوط الأول

46- خطأ من حدود منطقة الجزاء ينفذه طارق طه بتسديدة تصطدم بالعارضة

+ دقيقة واحدة وقت محتسب بدلًا من الضائع

44- لمسة يد على فرجاني ساسي من مكان مميز وعبد الله السعيد عالتنفيذ....يرسل أمامية يبعدهها محمود علاء بنجاح

41- خطأ لصالح الزمالك وعالتنفيذ زيزو.....يرسل أمامية بدون عنوان تصل سهلة للحارس

38- خطأ لصالح عمر جابر في نصف ملعب بيراميدز

34- تسديدة من محمود حمادة لكن تمر بعيدة عن المرمى

30- ركنية أولى لبيراميدز من الجانب الأيسر....تنفذ وتصل لأنطوي الذي يرسل رأسية لكن تمر بجوار المرمى

25- تسديدة قوية من مصطفى محمد من داخل منطقة الجزاء لكن إكرامي يتألق ويتصدى لها بنجاح

24- تسديدة من حميد أحداد لكن ضعيفة وتصل سهلة لإكرامي

19- ركنية أولى للزمالك من الجانب الأيسر....تنفذ وتنتهي بخطأ لصالح إكرامي

18- سقوط جون أنطوي على أرض الملعب ونزول الطاقم الطبي

17- مرور من حازم إمام من الجانب الأيمن ويرسل عرضية لكن تصل سهلة لشريف إكرامي

15- أمامية من طارق حامد لكن تصل سهلة لدفاع بيراميدز

13- عرضية من دونجا من الجانب الأيسر لجون أنطوى لكن تمر إلى ضربة مرمى

11- بطاقة صفراء لمحمود حمادة

10- أمامية من زيزو لكن تراوري يمررها لإكرامي برأسية ليمسكها بسهولة

8- عرضية من فتوح من الجانب الأيسر لكن علي جبر يخرجها بنجاح

4- إيريك تراوري يسجل الأول لبيراميدز لكن يلغى بداعي التسلل

3-عرضية من الجانب الأيسر لبيراميدز لكن أبو جبل يخرج ويمسك الكرة بنجاح

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدأ السلام الوطني....

تشكيل بيراميدز:

يبدأ المدرب رودولفو أروابارينا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

أحمد فتحي - علي جبر - احمد سامي - طارق طه

محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل دونجا

عمر جابر - جون أنطوي - ايريك تراوري

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتشيكو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود حمدي - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

حميد أحداد - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل فريقنا في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/VhJox56A9g — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 17, 2020

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

لذلك ننتظر مباراة سيكون بها منافسة قوية بين الفريقين لتقارب المستوى وامتلاء صفوف كل نادي بنجوم على أعلى مستوى.

احتل نادي بيراميدز المركز الثالث في الدوري العام الماضي بينما احتل الزمالك المركز الثاني.

يريد القلعة البيضاء تحقيق الفوز في ظل منافسته على لقب الدوري ويسعى بيراميدز لتعويض خسارته من الاتحاد وتحقيق الفوز حتى لا يبتعد مبكراً عن المنافسة على قمة الدوري.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث لكتابي المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2020-21..