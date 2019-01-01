الزمالك والمقاولون يرفضان قرار الاتحاد المصري لكرة القدم

رفضه مواجهة المقاولون بدلاً من الأهلي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يبدو أن الكرة المصرية في طريقها إلى أزمة جديدة كعادتها مؤخرًا، حيث أعلن مسؤولي ناديي الزمالك والمقاولون رفض خوض مباراة الدوري يوم السبت المُقبل بدلاً من مباراة القمة.

رئيس الزمالك مرتضى منصور أعلن رفضه مواجهة المقاولون بدلاً من الأهلي وقال في تصريحات تلفزيونية "لو افترضنا حسن نية اتحاد الكرة لخاض الأهلي مباراة في الدوري مثلما أعلن الاتحاد عن مواجهتنا لنادي المقاولون".

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل مفاجئ عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

وأضاف : "كل الاحترام لقرارات الأمن بتأجيل مباراتنا أمام الأهلي، ولكننا لا نعمل لدى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات ولا نعترف به ولن نتعامل معه، وسأقدم شكوى في اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد لأنها غير قانونية".

وأنهى رئيس الزمالك مبررًا رفضه لمباراة المقاولون قائلاً : "لم يتواصل معنا أحد رأينا بشأن تبديل المباريات، فهل يريدون للاعبي الزمالك التعرض للإصابة في مباراة المقاولون بعدما طلب الأمن تأجيل مباراة الأهلي".

وفي نفس السياق عبر محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون عن تعجبه من قرار تعديل المباريات ومواجهة الزمالك بدلاً من آسوان.

اتحاد الكرة يُعلن - الزمالك يواجه المقاولون بدلاً من الأهلي

ويأتي ذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا لها السبت المقبل، وتأجيل مواجهة المقاولون أمام أسوان، لتقام مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت بدلا من القمة.

وقال عادل في تصريحات إذاعية : "ما يحدث فوضى وعدم مسئولية، فكنا نستعد لمواجهة أسوان وفجأة نواجه الزمالك، هذا غير منطقي، وبالتأكيد سنرفض ونصعد الأمر، لن نقبل بهذا الأمر".