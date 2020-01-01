الزمالك والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 202021، والتي يستضيفها ستاد الكلية الحربية

المقاولون العرب 0 × 2 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

92' جوووووووووووووووووووووول! مصطفى محمد يقتل المباراة بتسديدة تسكن شباك المقاولون معلنة عن الهدف الثاني.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

82' الفرصة الأخطر على الإطلاق للمقاولون، رأسية من محمد سالم من داخل منطقة الجزاء أتت بجوار المرمى بأمتار قليلة.

75' الزمالك متراجع للغاية للدفاع ولكن تكتل جيد يمنع المقاولون من صناعة الخطورة.

67' تسديدة قوية من البديل أشرف بنشرقي ولكن محمود أبو السعود يتعملق ويتصدى لها.. فرصة خطيرة جديدة.

65' فررررررصة خطيرة للغاية للزمالك! عرضية من زيزو شتتها مدافع المقاولون عن طريق الخطأ وارتطمت في القائم لترتد إلى مصطفى محمد ويسددها لكن أبو السعود يتألق.

57' المقاولون يواصل الضغط والزمالك متراجع للغاية للدفاع.

47' المقاولون يطالب بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد محمد عبد الغني لكن حكم المباراة وتقنية الفيديو لم يحتسباها.

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع.

43' فرصة خطيرة للغاية للمقاولون، عرضية من الجبهة اليُسرى من حسن الشامي كادت أن تصل للجزيري أمام المرمى لولا محمود علاء الذي حولها لركنية.

34' الزمالك تراجع للدفاع وترك الاستحواذ للمقاولون، الذئاب لم يفعلوا أي خطورة بدورهم حتى الآن على مرمى أبو جبل.

26' جووووووووووووووووول! الأول للزمالك، عرضية من زيزو لرأس فرجاني ومنه إلى قدم محمود علاء ليسددها ويتصدى محمود أبو السعود ثم ترتطم في أحد مدافعي المقاولون وتسكن الشباك.

17' سيف الدين الجزيري من داخل منطقة جزاء الزمالك يسدد كرة بيسراه لكنها تأتي خارج المرمى.

15' استحواذ كبير للزمالك ومحاولات للاختراق من الجبهة اليُمنى عبر زيزو إلا أن حتى الآن الخطورة لم تحدث على مرمى أبو السعود.

7' عرضية رائعة من أحمد فتوح إلى أقصى اليمين، زيزو يتسلمها في منطقة الجزاء ويحاول المرور لرفع الكرة تجاه المرمى ولكن دفاع المقاولون يتدخل.

1' سريعًا سيف الدين الجزيري يخترق دفاعات الزمالك ويسدد كرة لكنها ترتطم في محمود علاء ويمسك بها محمد أبو جبل.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل المقاولون العرب:

يبدأ المدرب عماد النحاس بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمود أبو السعود

خالد الحسيني - فاروق نور الدين - حسن الشامي - أمير عابد

محمد مجلي - إبراهيم صلاح

أحمد داوودا - أحمد الشيمي - كريم مصطفى

سيف الدين الجزيري

البدلاء: حسم محمود شاهين - أحمد عبد العزيز - باسم علي - محمد عصام - أحمد كابوريا - يوسف الجوهري - محمد سالم - محمد حمدي زكي - هيثم الجويني.

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتشيكو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

حميد أحداد - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل فريقنا في مواجهة المقاولون بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/ovULt4anvr — SC (@ZSCOfficial) December 12, 2020

البدلاء: محمود جنش - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمزة المثلوثي - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أشرف بنشرقي - كريم بامبو.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

الزمالك يسعى لمصالحة الجماهير وعودة الثقة بعد موسم صفري للنادي، وبصفقات قليلة للفارس الأبيض، حيث لم يضيف إلا حمزة المثلوثي وعودة بعض المعارين.

المقاولون بقيادة المتميز عماد النحاس، استطاع أن ينهي الموسم الماضي في المربع الذهبي وبالمركز الرابع، ويسعى لتحسين مركزه هذا الموسم والمنافسة أكثر على اللقب.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث لكتابي المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2020-21..