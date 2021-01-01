الزمالك والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام المصري والتي تقام بملعب برج العرب لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري

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الزمالك 0 × 0 المصري

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تشكيل المصري:

يعتمد على ماهر مدرب الفريق البور سعيدي، على بكازادي كاسينجو، في قيادة خط هجوم فريقه في مباراة الليلة، وسيلعب بطريقته المعتادة 4-2-3-1

التشكيل| 4-2-3-1

أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

إيزي إيميكا – فريد شوقي – سعيدو سمبوري – عمر كمال – أحمد رفعت

كاسينجو

تشكيل الزمالك:

المدرب باتشيكو، قرر الاعتماد على عبد الله جمعة في مركز الجناح الأيسر، وسيتولى أشرف بنشرقي مسؤولية هجوم الفارس الأبيض في قمة الليلة.

التشكيل| 4-5-1

محمد أبو جبل

حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود الونش – أحمد فتوح.

طارق حامد – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو –يوسف أوباما – عبد الله جمعة

أشرف بنشرقي

تشكيل فريقنا في مواجهة المصري بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/jEPNPckddO — SC (@ZSCOfficial) January 12, 2021

على الجانب الآخر، المصري هذا الموسم، لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، بعد فوزين وأربعة تعادلات، كان آخرهم أمام الاتحاد السكندري، ويريد الفريق البورسعيدي الخروج بنتيجة إيجابية، للاستمرار داخل المربع الذهبي.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو منتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، كان آخرها أمام طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، كما يريد مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام المصري في الجولة السابعة من الدوري المصري، على ملعب برج العرب.